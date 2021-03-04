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Бельгия начала упрощать правила вакцинации, чтобы ускорить ее темпы

Бельгия начала упрощать правила вакцинации, чтобы ускорить ее темпы Первым шагом стало разрешение использовать вакцину AstraZeneca для прививок людям старше 55 лет
Другие страны
4 марта 2021 г. 17:18
Бельгия начала упрощать правила вакцинации, чтобы ускорить ее темпы

Правительство Бельгии приступило к пересмотру национальных правил вакцинации, чтобы ускорить ее темпы. Первым шагом стало разрешение использовать вакцину AstraZeneca для прививок лицам старше 55 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила бельгийская газета Le Soir.

"Правительство страны приняло решение о разрешении использования вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет. Это решение обосновано результатами изучения вакцинации лиц старшего возраста в Шотландии и Великобритании, подтвердивших эффективность вакцины", - отмечает газета.

Верхняя возрастная граница для использования этой вакцины в Бельгии более не определена, таким образом, препарат AstraZeneca можно использовать для всех возрастов.

Soir отмечает, что следующим шагом в изменениях правил вакцинации должно стать решение правительства страны об увеличении интервала между применением первой и второй доз вакцины Pfizer с 21 до 35 дней, что позволит "более гибко использовать имеющиеся запасы вакцины и снизить число доз на хранении для повторной вакцинации лиц, привитых первой дозой". Удлинение промежутка между введением первой и второй доз вакцины с трех до пяти недель позволит местным медикам меньше зависеть от стабильности поставок вакцин и резервировать меньше доз для повторных инъекций на случай перебоев с получением новых партий.

Вакцинация в Бельгии началась 28 декабря 2020 года. Согласно опубликованному журналом Mystic анализу, такими темпами 70% населения страны смогут быть вакцинированы лишь к августу 2025 года.

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