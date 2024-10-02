Бельгия может передать Украине три гаубицы Caesar

Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства на сумму в 12 млн евро.

Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства на сумму в 12 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство Belga, об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.

"Совет министров скоро рассмотрит возможность покупки и передачи Украине трех гаубиц Caesar на сумму €12 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта закупка будет осуществлена в рамках инициативы Франции совместно с другими европейскими странами на поставки в Украину 72 гаубиц, которая была впервые объявлена 18 января.

В ведомстве не уточнили сроки передачи данного вооружения.

Бельгия также намерена закупить для собственной армии 28 таких гаубиц, рассчитывая начать их получать в 2027 году, сообщили в Минобороны.