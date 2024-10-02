О нас

Бельгия может передать Украине три гаубицы Caesar

Бельгия может передать Украине три гаубицы Caesar Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства на сумму в 12 млн евро.
Другие страны
2 октября 2024 г. 18:04
Бельгия может передать Украине три гаубицы Caesar

Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства на сумму в 12 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство Belga, об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.

"Совет министров скоро рассмотрит возможность покупки и передачи Украине трех гаубиц Caesar на сумму €12 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта закупка будет осуществлена в рамках инициативы Франции совместно с другими европейскими странами на поставки в Украину 72 гаубиц, которая была впервые объявлена 18 января.

В ведомстве не уточнили сроки передачи данного вооружения.

Бельгия также намерена закупить для собственной армии 28 таких гаубиц, рассчитывая начать их получать в 2027 году, сообщили в Минобороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi