Бельгия, Германия и Нидерланды задержали группировку, подорвавшую более 30 банкоматов

Правоохранительные органы Бельгии, Германии и Нидерландов арестовали членов преступной группировки, занимавшейся подрывом банкоматов. Общий ущерб от ее деятельности превышает 4 млн евро.

Правоохранительные органы Бельгии, Германии и Нидерландов арестовали членов преступной группировки, занимавшейся подрывом банкоматов. Общий ущерб от ее деятельности превышает 4 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), оказавшем поддержку в проведении операции.

"В общей сложности было задержано девять человек", - отметили в организации. Обыски были произведены на 16 объектах. В ходе рейдов были изъяты 4 кг взрывчатых веществ, один автомобиль, который использовался для совершения преступлений, несколько телефонов, наличные средства, электрошокер, перчатки, ломы, кувалды, навигационное оборудование, сканер радиочастот и различные ценные вещи.

Как показало расследование, злоумышленники ездили из Нидерландов в Германию для подрыва банкоматов с последующим извлечением из них наличных средств. За раз им удавалось получить до €250 тыс. Действуя с 2021 года, они подорвали таким образом не менее 31 банкомата и изъяли из них не менее €3,4 млн. Общий ущерб от их деятельности составил более €4 млн с учетом повреждений, нанесенных зданиям, и испорченного банковского оборудования.