Бельгия договорилась о продлении на 10 лет работы двух атомных реакторов страны

Власти Бельгии согласовали с французской компанией-оператором Engie продление на 10 лет работы двух бельгийских атомных реакторов.

Власти Бельгии согласовали с французской компанией-оператором Engie продление на 10 лет работы двух бельгийских атомных реакторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

По его словам, специальный министерский комитет утвердил в понедельник соглашение с Engie о продлении на 10 лет работы реакторов Tihange 3 и Doel 4. Премьер подчеркнул, что власти Бельгии и французская компания продолжают согласовывать часть вопросов, включая распределение ответственности за расходы на ядерные отходы.