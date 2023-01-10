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Бельгия договорилась о продлении на 10 лет работы двух атомных реакторов страны

Бельгия договорилась о продлении на 10 лет работы двух атомных реакторов страны Власти Бельгии согласовали с французской компанией-оператором Engie продление на 10 лет работы двух бельгийских атомных реакторов.
Другие страны
10 января 2023 г. 08:33
Бельгия договорилась о продлении на 10 лет работы двух атомных реакторов страны

Власти Бельгии согласовали с французской компанией-оператором Engie продление на 10 лет работы двух бельгийских атомных реакторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

По его словам, специальный министерский комитет утвердил в понедельник соглашение с Engie о продлении на 10 лет работы реакторов Tihange 3 и Doel 4. Премьер подчеркнул, что власти Бельгии и французская компания продолжают согласовывать часть вопросов, включая распределение ответственности за расходы на ядерные отходы.

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Версия на английском языке Belgium to extend life of two nuclear reactors by 10 years
Версия на азербайджанском языке Belçika iki nüvə reaktorunun istismar müddətini 10 il uzadıb

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