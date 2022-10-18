О нас

Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменил рейсы из страны из-за забастовки

Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменил рейсы из страны из-за забастовки Второй по величине аэропорт Бельгии Шарлеруа приостанавливает запланированные на среду рейсы из страны из-за забастовки сотрудников службы безопасности компании Security Masters, обеспечивающей досмотр пассажиров в воздушной гавани.
Другие страны
18 октября 2022 г. 22:39
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменил рейсы из страны из-за забастовки

Второй по величине аэропорт Бельгии Шарлеруа приостанавливает запланированные на среду рейсы из страны из-за забастовки сотрудников службы безопасности компании Security Masters, обеспечивающей досмотр пассажиров в воздушной гавани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации аэропорта.

"После забастовки сотрудников службы безопасности Security Masters мы информируем пассажиров, которые должны покинуть брюссельский аэропорт Шарлеруа в эту среду, 19 октября, что операции будут приостановлены", - говорится в сообщении. При этом аэропорт работает в штатном режиме на прилет.

Забастовка сотрудников службы безопасности компании Security Masters проходит уже второй день. Ранее аэропорт Шарлеруа объявил о прекращении отправки рейсов, запланированных на вторник. Как сообщает агентство Бельга, охранники проводят забастовки из-за опасения возможных сокращений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27
Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
ФотоПотерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
17 октября 2022 г. 11:55
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi