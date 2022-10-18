Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменил рейсы из страны из-за забастовки

Второй по величине аэропорт Бельгии Шарлеруа приостанавливает запланированные на среду рейсы из страны из-за забастовки сотрудников службы безопасности компании Security Masters, обеспечивающей досмотр пассажиров в воздушной гавани.

Второй по величине аэропорт Бельгии Шарлеруа приостанавливает запланированные на среду рейсы из страны из-за забастовки сотрудников службы безопасности компании Security Masters, обеспечивающей досмотр пассажиров в воздушной гавани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации аэропорта.

"После забастовки сотрудников службы безопасности Security Masters мы информируем пассажиров, которые должны покинуть брюссельский аэропорт Шарлеруа в эту среду, 19 октября, что операции будут приостановлены", - говорится в сообщении. При этом аэропорт работает в штатном режиме на прилет.

Забастовка сотрудников службы безопасности компании Security Masters проходит уже второй день. Ранее аэропорт Шарлеруа объявил о прекращении отправки рейсов, запланированных на вторник. Как сообщает агентство Бельга, охранники проводят забастовки из-за опасения возможных сокращений.