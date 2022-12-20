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Бельгийские полицейские устроили акцию протеста в центре Брюсселя

Бельгийские полицейские устроили акцию протеста в центре Брюсселя Около 400 полицейских по инициативе ряда профсоюзов работников правоохранительных органов проводят во вторник протестную манифестацию в Брюсселе с требованиями улучшения системы вознаграждения труда и уважения к своей профессии со стороны власти.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 15:34
Бельгийские полицейские устроили акцию протеста в центре Брюсселя

Около 400 полицейских по инициативе ряда профсоюзов работников правоохранительных органов проводят во вторник протестную манифестацию в Брюсселе с требованиями улучшения системы вознаграждения труда и уважения к своей профессии со стороны власти.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают бельгийские СМИ.

Профсоюзы считают, что власти обманули служащих полиции, не сдержав обещаний относительно реализации нового соглашения по зарплате и сокращая некоторые социальные права полицейских. Кроме того, организаторы акции указывают на "отсутствие в целом уважения" к профессии.

В конце ноября нынешнего года в манифестации в защиту своих прав участвовали 12 тыс. полицейских. Протестующие вновь требуют от властей переговоров по системе оплаты труда.

Столичное полицейское управление заблаговременно предупредило, что манифестация будет пересекать оживленные маршруты автомобильного движения в Брюсселе, что создаст затруднения на дорогах, и рекомендовало водителям избегать во вторник центра города. Из-за манифестации закрыто несколько туннелей, полностью перекрыта одна из важнейших трасс столицы.

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