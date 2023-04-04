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Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии

Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии Полиция в Бельгии проводит обыски в брюссельской штаб-квартире крупнейшей наднациональной партии ЕС - Европейской народной партии - в рамках расследования, связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 году.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 16:41
Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии

Полиция в Бельгии проводит обыски в брюссельской штаб-квартире крупнейшей наднациональной партии ЕС - Европейской народной партии - в рамках расследования, связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник портал EURActiv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, рейд проходит на первом и третьем этажах штаб-квартиры партии на Рю дю Коммерс. Согласно предварительной информации, полиция изъяла компьютеры.

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