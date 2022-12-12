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Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента

Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 22:21
Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента

Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на бельгийскую федеральную прокуратуру.

По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.

Напомним, 9 декабря стало известно, что бельгийская полиция задержала заместителя главы Европарламента Еву Кайли и еще трех человек по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу.

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Версия на азербайджанском языке Belçika polisi Avropa Parlamentinin binasında axtarış aparıb

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