Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента

Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.

Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на бельгийскую федеральную прокуратуру.

По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.

Напомним, 9 декабря стало известно, что бельгийская полиция задержала заместителя главы Европарламента Еву Кайли и еще трех человек по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу.