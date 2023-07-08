Бельгийца, угрожавшего убить премьер-министра, задержали в Норвегии

Бывшего военного, который опубликовал ролик с угрозами убить премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, задержали в Норвегии.

Бывшего военного, который опубликовал ролик с угрозами убить премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, задержали в Норвегии.

Как передает Report, об этом сообщает RTBF со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Так, 29-летнего Сэма Х., в Бельгии разыскивали с утра после того, как он выложил в соцсеть видеозапись с угрозами. На видео он, находясь в лесу, несколько раз стреляет в фотографию премьера, висящую на дереве, и с гордостью показывает свое лицо в камеру.

Расследованием занялась прокуратура Лимбурга, затем дело было передано в федеральную прокуратуру Бельгии. Охрану премьер-министра усилили, район, где находится дом подозреваемого, держали в оцеплении в течение всего дня. В середине дня в прокуратуре заявили, что подозреваемый находится вне пределов страны, а к вечеру подтвердили, что его задержали в Норвегии. В Норвегии его стали искать, поскольку в одном из своих видео он упомянул, что находится в этой стране.

Из армии подозреваемого уволили 17 июня 2023 года из-за «медицинской непригодности», до этого он несколько месяцев был отстранен от работы, а в 2022 году его лишили допуска к секретным документам. По данным RTBF, у него серьезные психологические проблемы, он может быть опасен для окружающих и он уже заявлял, что хочет совершить покушение на одного из бельгийских политиков.