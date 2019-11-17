Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Участки для голосования на выборах депутатов в нижнюю палату белорусского парламента закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выборы в Палату представителей Национального собрания в Беларуси проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирали 110 депутатов. Число кандидатов в Беларуси превышает 500 человек.

В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования, в том числе в санаториях, домах отдыха, больницах, а также в воинских частях. За границей белорусы могли проголосовать на 46 участках.

В списки избирателей в Беларуси включены более 6,88 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске.

*** 18:41

На выборах в нижнюю палату парламента Беларуси по данным на 16:00 (17:00-бакинское) явка избирателей составила 63,65%, в 61 избирательном округе из 110 избраны депутаты парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила журналистам председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"В ряде областей выборы состоялись во всех избирательных округах. Это 61 один депутат", - сказала Ермошина.

Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси в воскресенье проходили на некоторых участках в сопровождении народных ансамблей. На столах, кроме списков избирателей и других документов, были расставлены национальные угощения.

К примеру на участке, расположенный в центре Минска в здании министерства сельского хозяйства республики открылся, как и другие в Беларуси, в 8 утра. В первый час голосования о начавшемся избирательном процессе свидетельствовали лишь редкие баннеры в пока еще спящем Минске. Да и баннеры разглядеть можно было лишь самые большие, установленные на проспекте Независимости, так как было еще совсем темно.

"Все проходит спокойно, как и на досрочном голосовании. Как показала практика на досрочных выборах, основная масса избирателей приходит ближе к обеду", - говорит наблюдатель от Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи (ОО БРСМ) Роман Анфимов, следивший за процессом голосования.

Ближе к полудню поток избирателей стал увеличиваться, началась развлекательная программа. В фойе здания Минсельхоза зазвучала задорная народная музыка - перед проходящими на участок жителями Минска выступил ансамбль "Кали Ласка".

Жизнь в Минске в день выборов проходит так же, как и в любой другой день: транспорт работает в привычном режиме, дороги в Минске не перекрываются. Правоохранительные органы следят за обстановкой, как и всегда - усиления контроля даже в местах возможного скопления людей в центре столицы не наблюдается.

*** 10:17

В Беларуси открылись участки для голосования на выборах в палату представителей Национального собрания страны.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

5831 избирательных участков, в том числе 46 зарубежных, будут открыты с 8:00 до 20:00.

Парламентские выборы в Беларуси пройдут по мажоритарной избирательной системе. Избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее число голосов.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Беларуси претендуют 513 кандидатов.

В голосовании могут принять участие более 6,8 млн избирателей.