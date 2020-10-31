О нас
Report Georgia
Аудио новости

Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска

Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска Правительство Беларуси постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Другие страны
31 октября 2020 г. 19:40
Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска

Правительство Беларуси постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в субботу на сайте Госпогранкомитета республики.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении со ссылкой на решение правительства.

Госпогранкомитет подчеркивает, что "на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi