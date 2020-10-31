Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска

Правительство Беларуси постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Правительство Беларуси постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в субботу на сайте Госпогранкомитета республики.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении со ссылкой на решение правительства.

Госпогранкомитет подчеркивает, что "на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение".