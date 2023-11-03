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Беларусь запретила ввоз ряда товаров из Латвии

Беларусь запретила ввоз ряда товаров из Латвии Минск в ответ на закрытие Ригой пограничного пункта пропуска ввела запрет на ввоз в республику ряда товаров из Латвии.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 01:17
Беларусь запретила ввоз ряда товаров из Латвии

Минск в ответ на закрытие Ригой пограничного пункта пропуска ввела запрет на ввоз в республику ряда товаров из Латвии.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба беларусского Совмина в Telegram-канале.

"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700", - говорится в сообщении. - Расширение перечня - ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска "Силене" на границе с Беларусью".

В перечень, в частности, включены происходящие из Латвийской Республики кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные керамические изделия. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Напомним, что Латвия 19 сентября закрыла пункт пропуска "Силене", бывший одним из двух пограничных автодорожных пунктов на беларусской границе, "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией".

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Версия на азербайджанском языке Belarus Latviyadan bir sıra malların idxalına qadağa qoyub

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