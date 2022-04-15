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Беларусь запретила въезд зарегистрированным в ЕС грузовикам

Беларусь запретила въезд зарегистрированным в ЕС грузовикам С полуночи 16 апреля Беларусь вводит запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза транспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском Союзе.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 23:31
Беларусь запретила въезд зарегистрированным в ЕС грузовикам

С полуночи 16 апреля Беларусь вводит запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза транспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском Союзе.

Как передает Report, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственные СМИ Беларуси.

Отмечается, что это ограничение до 23 апреля 2022 года не будет касаться транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля.

Как исключение, движение таких транспортных средств будет разрешено "через определенные блокпосты к специально отведенным местам для грузовых операций и перецепки".

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, которые перевозят почтовые отправки и животных, также будут ездить без ограничений.

Ранее в рамках очередного пакета санкций ЕС против России и Беларуси были запрещены все российские и белорусские автомобильные перевозки грузов в пределах ЕС, включая транзит. Запрет не распространяется на ряд товаров, таких как фармацевтика, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, в том числе пшеница, а также автомобильный транспорт гуманитарного назначения.

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