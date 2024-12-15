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Беларусь вывезла из Сирии всех своих дипломатов

Беларусь вывезла из Сирии всех своих дипломатов Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 23:16
Беларусь вывезла из Сирии всех своих дипломатов

Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ отметили, что Москва эвакуировала часть персонала заграничных представительств России в Дамаске, однако работа посольства страны в сирийской столице продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Belarus bütün, Rusiya isə bəzi diplomatlarını Suriyadan çıxarıb

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