Беларусь вывезла из Сирии всех своих дипломатов

Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации.

Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ отметили, что Москва эвакуировала часть персонала заграничных представительств России в Дамаске, однако работа посольства страны в сирийской столице продолжается.