О нас

Беларусь ввела контроль на въезде из России

Беларусь ввела контроль на въезде из России Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.
Другие страны
5 мая 2023 г. 22:27
Беларусь ввела контроль на въезде из России

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Госпогранкомитет Беларуси заявил в комментарии "Зеркало".

В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз". Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

В Погранкомитете добавили, что такие меры ввели на время. Но когда их планируют отменить - неизвестно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi