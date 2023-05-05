Беларусь ввела контроль на въезде из России

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Госпогранкомитет Беларуси заявил в комментарии "Зеркало".

В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз". Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

В Погранкомитете добавили, что такие меры ввели на время. Но когда их планируют отменить - неизвестно.