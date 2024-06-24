Беларусь все еще открыта к обсуждению трансграничного сотрудничества с Польшей

Минск остается открыт для диалога с Варшавой по приграничному сотрудничеству.

Минск остается открыт для диалога с Варшавой по приграничному сотрудничеству.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на пресс-конференции после встречи в Минске с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"Единственный путь к деэскалации - это путь диалога. Если Польша к этому готова, хотя бы по вопросам приграничного сотрудничества, которое было свернуто по инициативе польской стороны и европейских партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать, но, безусловно, на равноправных и взаимоуважительных принципах", - сказал он.