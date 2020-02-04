Беларусь возвращает своего посла в США

Беларусь направит своего посла в США в ближайшее время, это может произойти в течение нескольких месяцев с учетом протокольных процедур.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам.

Напомним, что США и Беларусь взаимно отозвали послов в 2008 году. Сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные.

"Мы со своей стороны можем направить нашего представителя (в США – ред.) в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, потому что требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования", - сказал В.Макей.