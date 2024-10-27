Беларусь во Всемирном банке будет представлять РФ

Интересы Беларуси во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца начнет представлять Россия.

Интересы Беларуси во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца начнет представлять Россия.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

"С 1 ноября будем представлять [и Минск]", - уточнил он, комментируя переход Беларуси в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До сих пор Беларусь представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.

ВБ объявил в марте 2022 года об остановке всех своих программ в Беларуси из-за войны в Украине.