Беларусь во Всемирном банке будет представлять РФ

Интересы Беларуси во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца начнет представлять Россия.
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"С 1 ноября будем представлять [и Минск]", - уточнил он, комментируя переход Беларуси в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До сих пор Беларусь представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.
ВБ объявил в марте 2022 года об остановке всех своих программ в Беларуси из-за войны в Украине.