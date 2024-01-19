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Беларусь включила в военную доктрину размещение в стране ядерного оружия

Беларусь включила в военную доктрину размещение в стране ядерного оружия Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что новая военная доктрина страны рассматривает размещение на ее территории тактического ядерного оружия как вынужденную меру.
Другие страны
19 января 2024 г. 14:35
Беларусь включила в военную доктрину размещение в стране ядерного оружия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что новая военная доктрина страны рассматривает размещение на ее территории тактического ядерного оружия как вынужденную меру.

Как сообщает Report, слова министра приводит пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram-канале.

Хренин добавил, что Минск готов защищать страну всеми силами и средствами, в том числе совместно с союзниками.

"Важное новшество Военной доктрины — это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. В обновленной доктрине они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации", - сказал министр на брифинге.

По его словам, размещение ядерного оружия на территории Беларуси, является мерой сдерживания противников. Обновленная доктрина может стать основой для "урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога".

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