Беларусь усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Беларусь усилила охрану и оборону государственной границы на юге страны.
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По его словам, это необходимо "для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку". Он добавил, что страна развернула на границе дополнительные соединения и воинские части.
"Обстановка по-прежнему развивается под влиянием деструктивной деятельности коллективного Запада, направленной на дальнейшую милитаризацию Европейского континента, в том числе приближение военной инфраструктуры НАТО к белорусско-российским границам", - подчеркнул А.Вольфович.
Он также сообщил, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям.
"На текущий момент численность группировки вооруженных сил США и объединенных вооруженных сил НАТО в Европе без учета национальных армий составляет более 30 тыс. военнослужащих, из которых свыше 20 тыс. сосредоточены в Польше и странах Балтии. В непосредственной близости от белорусской границы, на полигоне Пабраде в Литве на постоянной ротационной основе размещается танковый батальон вооруженных сил США.
Активно ведется и разведка против Республики Беларусь. Интенсивность задействования только разведывательной авиации объединенных военно-воздушных сил НАТО в воздушном пространстве сопредельных стран выросла кратно и составляет в среднем около 25-30 самолето-вылетов в неделю", - уточнил Александр Вольфович.