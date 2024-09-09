Беларусь усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Беларусь усилила охрану и оборону государственной границы на юге страны.

Беларусь усилила охрану и оборону государственной границы на юге страны.

Как передает Report , об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По его словам, это необходимо "для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку". Он добавил, что страна развернула на границе дополнительные соединения и воинские части.

"Обстановка по-прежнему развивается под влиянием деструктивной деятельности коллективного Запада, направленной на дальнейшую милитаризацию Европейского континента, в том числе приближение военной инфраструктуры НАТО к белорусско-российским границам", - подчеркнул А.Вольфович.

Он также сообщил, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям.

"На текущий момент численность группировки вооруженных сил США и объединенных вооруженных сил НАТО в Европе без учета национальных армий составляет более 30 тыс. военнослужащих, из которых свыше 20 тыс. сосредоточены в Польше и странах Балтии. В непосредственной близости от белорусской границы, на полигоне Пабраде в Литве на постоянной ротационной основе размещается танковый батальон вооруженных сил США.

Активно ведется и разведка против Республики Беларусь. Интенсивность задействования только разведывательной авиации объединенных военно-воздушных сил НАТО в воздушном пространстве сопредельных стран выросла кратно и составляет в среднем около 25-30 самолето-вылетов в неделю", - уточнил Александр Вольфович.