Беларусь сообщила о 12 погибших беженцах на границе с Латвией

На границе между Беларусью и Латвией найдены тела 12 беженцев.

На границе между Беларусью и Латвией найдены тела 12 беженцев.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет (СК) страны, который не уточнил за какой период были обнаружены эти тела.

В связи с этим Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 128 (преступления против безопасности человечества).

Официальный представитель СК Сергей Кабакович отметил, что жертвами латвийских силовиков стали 12 мигрантов, а официальная Рига никак не отреагировала на данные преступления.

Он отметил, что латвийская сторона на системной основе осуществляют незаконную и насильственную депортацию, тем самым нарушая требования международных договоров, в том числе Конвенции о статусе беженцев, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека.