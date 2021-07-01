Беларусь разрешила безвизовый въезд из 73 стран для вакцинации от коронавируса

Власти Беларуси разрешили безвизовый въезд сроком до пяти суток гражданам 73 стран для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Власти Беларуси разрешили безвизовый въезд сроком до пяти суток гражданам 73 стран для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства, который подписал соответствующий указ.

По данным агентства, прививки иностранным гражданам будут проводить на платной основе.

Уточняется, что возможность безвизового въезда будет предоставляться с 15 июля. Совет министров Беларуси установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими страны.