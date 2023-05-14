Беларусь разместила тактические ракетные комплексы и РСЗО на западной границе

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что на западной границе страны выставлены тактические ракетные комплексы и РСЗО.

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что на западной границе страны выставлены тактические ракетные комплексы и РСЗО.

Об этом Report передает со ссылкой на белорусский телеканал ВоенТВ.

"У западных границ находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Беларуси мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный дивизион и другие подразделения белорусской армии будут выполнять задачи в рамках проверки боевой готовности.

"В ходе мероприятий выполнены и отработаны следующие вопросы: это выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам", - сообщили в оборонном ведомстве страны.