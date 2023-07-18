Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о боевых центрах

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о создании и работе учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о создании и работе учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

Как передает Report со ссылкой на "БелТА", данное соглашение направлено на регулирование вопросов, связанных с созданием и функционированием таких центров на базе воинских частей в РФ и Беларуси.

До этого стало известно, что Лукашенко одобрил закон о ратификации протокола, касающегося деятельности региональной группировки войск, в рамках соглашения с Россией.