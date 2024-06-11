Беларусь рассчитывает на вступление в БРИКС после саммита в Казани

Минск надеется на вступление Беларусь в БРИКС после предстоящего саммита объединения в Казани.

Минск надеется на вступление Беларусь в БРИКС после предстоящего саммита объединения в Казани.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"В прошлом году наша страна подала заявку на вступление в семью БРИКС. Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении", - сказал он.

Беларусь готова внести свой вклад в общие усилия по построению более безопасного мира, в том числе в урегулирование украинского кризиса, добавил министр.