Беларусь призвала Литву отказаться от закрытия пропускных пунктов

Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов "Лоша-Шумскас" и "Видзы-Твярячус", расположенных на границе двух государств.

Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов "Лоша-Шумскас" и "Видзы-Твярячус", расположенных на границе двух государств.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Призываем литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса", - отметили в МИД.

В тексте указано, что Минск будет учитывать интересы жителей соседних стран при ответе на действия Вильнюса. При этом каких-либо изменений в функционировании безвизового режима пока не планируется.