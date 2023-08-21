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Беларусь призвала Литву отказаться от закрытия пропускных пунктов

Беларусь призвала Литву отказаться от закрытия пропускных пунктов Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов "Лоша-Шумскас" и "Видзы-Твярячус", расположенных на границе двух государств.
Другие страны
21 августа 2023 г. 18:58
Беларусь призвала Литву отказаться от закрытия пропускных пунктов

Министерство иностранных дел Беларуси призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов "Лоша-Шумскас" и "Видзы-Твярячус", расположенных на границе двух государств.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Призываем литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса", - отметили в МИД.

В тексте указано, что Минск будет учитывать интересы жителей соседних стран при ответе на действия Вильнюса. При этом каких-либо изменений в функционировании безвизового режима пока не планируется.

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