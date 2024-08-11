Беларусь перебрасывает танки к границе с Украиной

Танки одной из механизированных бригад Вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной в рамках усиления приграничных группировок войск.

Танки одной из механизированных бригад Вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной в рамках усиления приграничных группировок войск.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении днем ранее над территорией страны части летевших с Украины в направлении России беспилотников. Накануне он дал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

