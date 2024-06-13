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Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций

Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций.
Другие страны
13 июня 2024 г. 16:42
Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций

Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, представитель посольства Армении был вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить этот вопрос.

"Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - сказал А.Глаз.

Он подчеркнул, что если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь. Позднее МИД Армении отозвал посла в Беларуси Размика Хумаряна для консультаций.

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