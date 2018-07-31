Беларусь отказала в выдаче официальному Бишкеку экс-премьера Кыргызстана Данияра Усенова

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче экс-премьера Кыргызстана Данияра Усенова.

Как сообщает Report со ссылкой на беларусские СМИ, официальный Минск имел веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с преследованием экс-премьера по признаку политических убеждений.

Отметим, 14 декабря 2017 года прокуратура Кыргызстана направила белорусским коллегам ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Данияра Усенова, сменившего свои анкетные данные на Даниила Урицкого.

Д.Усенов входил в команду президента Курманбека Бакиева, который в 2010 году с семьей бежал из страны и по приглашению Александра Лукашенко проживает в Беларуси. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.