Беларусь ограничит использование воздушного пространства на период проведения Евроигр-2019

Белорусское "Национальное кадастровое агентство" разместило на публичной кадастровой карте (www.map.nca.by) зоны ограничения использования воздушного пространства Беларуси, которые вводятся на период проведения в Минске II Европейских игр.

Как указывается в сообщении Госкомитета по имуществу Беларуси (ГКИ), зоны ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня 2019 года до 9.00 4 июля 2019 года и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты, БЛА) и авиамодели.

В сообщении ГКИ отмечается, что границы ограничения воздушного пространства сформированы министерством обороны Беларуси в соответствии с указом президента страны Александра Лукашенко, которым утвержден комплекс мер по обеспечению безопасности на период проведения Евроигр.