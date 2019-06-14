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Беларусь ограничит использование воздушного пространства на период проведения Евроигр-2019

Беларусь ограничит воздушное пространство на период Евроигр
​Белорусское Национальное кадастровое агентство разместило на публичной кадастровой карте зоны ограничения использования воздушного пространства

Белорусское "Национальное кадастровое агентство" разместило на публичной кадастровой карте (www.map.nca.by) зоны ограничения использования воздушного пространства Беларуси, которые вводятся на период проведения в Минске II Европейских игр.

Как указывается в сообщении Госкомитета по имуществу Беларуси (ГКИ), зоны ограничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня 2019 года до 9.00 4 июля 2019 года и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты, БЛА) и авиамодели.

В сообщении ГКИ отмечается, что границы ограничения воздушного пространства сформированы министерством обороны Беларуси в соответствии с указом президента страны Александра Лукашенко, которым утвержден комплекс мер по обеспечению безопасности на период проведения Евроигр.

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