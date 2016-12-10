Беларусь обвинила ряд СМИ России в разжигании вражды

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Министр информации Белоруссии Лилия Ананич призвала российские власти принять меры против некоторых информационных ресурсов, ставящих под сомнение суверенитет республики.

Как сообщает Report со ссылкой на "БелТА", она рассказала, что Следственный комитет Белоруссии расследует уголовные дела, возбужденные по статье "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" в отношении трех авторов российских информационных ресурсов Regnum, Lenta.ru, Eurasia Daily. Журналисты уже арестованы.

"Анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Белоруссии, государственной власти нашей страны, белорусского народа", — заявила Ананич.

Министр добавила, что постоянно муссируются тезисы о якобы уходе Белоруссии на Запад, антироссийской политике белорусской власти и так далее.