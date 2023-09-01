Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы

Польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".

Польский военный вертолет днем 1 сентября, пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".

Как передает Report, об этом заявил Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении.

Там добавили, что проинформировали польскую сторону об этом "инциденте".

Министерство иностранных дел Беларуси отдельно сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него "соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента".