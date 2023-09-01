Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы

Польский военный вертолет днем 1 сентября, пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".
Как передает Report, об этом заявил Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.
Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.
"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении.
Там добавили, что проинформировали польскую сторону об этом "инциденте".
Министерство иностранных дел Беларуси отдельно сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него "соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента".