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Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы

Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы Польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".
Другие страны
1 сентября 2023 г. 22:02
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы

Польский военный вертолет днем 1 сентября, пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".

Как передает Report, об этом заявил Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении.

Там добавили, что проинформировали польскую сторону об этом "инциденте".

Министерство иностранных дел Беларуси отдельно сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него "соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBelarus Polşa helikopterini sərhədi pozmaqda ittiham edir

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