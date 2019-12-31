Беларусь обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений

Беларусь участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности.

Как передает Report, об этом заявили ТАСС в Министерстве обороны Беларуси.

"Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.

В Минобороны отметили, что Беларусь готова развивать сотрудничество с альянсом, это является одним из направлений многовекторной внешней политики государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.

"Республика Беларусь заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", - отметили в оборонном ведомстве.