Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства

Другие страны
21 августа 2025 г. 15:12
Беларусь намерена обсудить с Россией дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.

"Я посоветуюсь с президентом России [Владимиром Путиным], каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России, добавил Лукашенко.

Версия на азербайджанском языке Belarus Rusiya ilə raket istehsalının modernləşdirilməsini müzakirə etmək niyyətindədir

