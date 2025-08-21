Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства

Беларусь намерена обсудить с Россией дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.

"Я посоветуюсь с президентом России [Владимиром Путиным], каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России, добавил Лукашенко.