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Беларусь может разорвать дипотношения с Украиной после инцидента с дронами

Беларусь может разорвать дипотношения с Украиной после инцидента с дронами Беларусь может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации.
Другие страны
11 августа 2024 г. 05:06
Беларусь может разорвать дипотношения с Украиной после инцидента с дронами

Беларусь может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации.

Как передает Report, об этом сообщает белорусский МИД.

В ведомстве напомнили, что 9 августа группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Беларуси, в результате чего сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

"В связи с этим инцидентом во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Там украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота. Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе", — сказано в заявлении.

В МИД также предупредили Тимуш, что в случае повторения таких провокаций Минск оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты территории Белоруссии.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Ukrayna ilə diplomatik münasibətləri kəsə bilər

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