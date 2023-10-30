Беларусь и Россия проводят консультации по проекту Концепции безопасности СГ

Подготовку проекта Концепции безопасности Союзного государства (СГ) обсуждают на консультациях между аппаратами Советов безопасности Беларуси и РФ в Москве 30-31 октября.

Подготовку проекта Концепции безопасности Союзного государства (СГ) обсуждают на консультациях между аппаратами Советов безопасности Беларуси и РФ в Москве 30-31 октября.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявили в государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.

"В повестке дня - совместная работа по подготовке проекта Концепции безопасности Союзного государства, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций стороны подчеркнули важность совместной работы по противодействию современным вызовам и угрозам "на фоне дальнейшего обострения военно-политической ситуации вокруг Беларуси и России".