Беларусь и Россия проведут совместные учения

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" пройдут 12-16 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Минобороны Беларуси.

Общей целью учений станет проверка возможностей Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, отметили в Минобороны.

В ходе учений "Запад-2025" планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси.