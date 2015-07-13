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    Бельгия закрыла свои посольства в трех странах

    Дипмиссия Бельгии в Азербайджане продолжит свою работу

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Бельгия закрыла посольства в трех странах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Бельгии, закрыты посольства этой страны в Любляне (Словения), Братиславе (Словакия) и в Риге (Латвия). 

    Защищать интересы Бельгии в этих странах будет посольство Бельгии в Австрии.

    Кроме того, Бельгия планирует закрыть посольства и генеральные консульства в ряде стран, таких как Кипр, Афганистан, Конго, Литва, Ливия и др. Делается это в связи с экономией финансовых средств.

    Как сообщили Report в посольстве Бельгии в Азербайджане, дипмиссию этой страны в Баку данные изменения не затронут, деятельность посольства будет продолжена в обычном режиме. 

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