Бельгия закрыла свои посольства в трех странах

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Бельгия закрыла посольства в трех странах.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Бельгии, закрыты посольства этой страны в Любляне (Словения), Братиславе (Словакия) и в Риге (Латвия).

Защищать интересы Бельгии в этих странах будет посольство Бельгии в Австрии.

Кроме того, Бельгия планирует закрыть посольства и генеральные консульства в ряде стран, таких как Кипр, Афганистан, Конго, Литва, Ливия и др. Делается это в связи с экономией финансовых средств.

Как сообщили Report в посольстве Бельгии в Азербайджане, дипмиссию этой страны в Баку данные изменения не затронут, деятельность посольства будет продолжена в обычном режиме.