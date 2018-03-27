Бельгия вышлет одного российского дипломата

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Бельгия вышлет из страны одного российского дипломата в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Шарль Мишель по итогам заседания правительства, посвященного ситуации вокруг дела Скрипаля.

"Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с РФ", - сказал он.