Бельгия продлила участие в коалиции по борьбе с ИГ до конца этого года

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Правительство Бельгии приняло решение продлить с 1 июля по 31 декабря этого года участие своих военно-воздушных сил в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Belga, при этом количество истребителей-бомбардировщиков F-16, которые задействованы в операциях против боевиков группировки "Исламское государство", будет сокращено с шести до четырех.

В настоящее время они базируются в Иордании.

ВВС Бельгии присоединились к антитеррористической коалиции в июле 2016 года, продление их участия обойдется бюджету в 17 млн евро.