 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бельгия продлила участие в коалиции по борьбе с ИГ до конца этого года

    При этом количество истребителей-бомбардировщиков будет сокращено с шести до четырех

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Правительство Бельгии приняло решение продлить с 1 июля по 31 декабря этого года участие своих военно-воздушных сил в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Belga, при этом количество истребителей-бомбардировщиков F-16, которые задействованы в операциях против боевиков группировки "Исламское государство", будет сокращено с шести до четырех.

    В настоящее время они базируются в Иордании.

    ВВС Бельгии присоединились к антитеррористической коалиции в июле 2016 года, продление их участия обойдется бюджету в 17 млн евро.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi