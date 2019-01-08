Бельгия отказалась принять спасенных в Средиземном море мигрантов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Бельгии отказались последовать призыву Еврокомиссии и принять в стране нелегальных мигрантов с борта двух кораблей германских НПО, находящихся в территориальных водах Мальты, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил журналистам представитель премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, кабинет министров считает, что власти королевства уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая «повышенное число просителей убежища».