Бельгия отказалась принять спасенных в Средиземном море мигрантов

https://report.az/storage/news/6c08f85427f1a59a3d52a9464e2cd867/05c1e28f-07b2-47be-a3b7-af969cd410d0_292.jpg
Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Бельгии отказались последовать призыву Еврокомиссии и принять в стране нелегальных мигрантов с борта двух кораблей германских НПО, находящихся в территориальных водах Мальты, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил журналистам представитель премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, кабинет министров считает, что власти королевства уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая «повышенное число просителей убежища».
News DepartmentАвтор новости