Бельгийские туристы отказываются от поездок в Египет и Турцию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Террористическая угроза заставила бельгийцев изменить направления туристических поездок, популярность Египта и Турции значительно снизилась.

Как передает Report, об этом сообщает бельгийский телеканал VTM со ссылкой на данные туристических компаний.

Телеканал отмечает, что бельгийцы очень осторожно подходят к выбору места отдыха. По информации издания Standaard, уже к началу декабря туристический поток в Египет, Турцию и Тунис значительно сократился. VTM сообщает, что раньше Тунис входил в пять самых популярных туристических направлений, но сейчас поток отдыхающих в эту страну заметно снизился. Сократилась также привлекательность Египта и Турции. По информации крупного бельгийского турагентства Connections, число поездок в Египет сократилось на 84%, а в Турцию – на 40%.

По данным туркомпаний, теперь бельгийцы предпочитают проводить отпуск ближе к дому и в Европе, в частности в Испании, Греции и Болгарии. При этом поездки в дальние страны также являются популярными, в частности в Таиланд, Мексику и на Кубу.