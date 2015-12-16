​Бельгийская партия исключила из своих рядов отрицающую "геноцид армян" турчанку

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Член бельгийской партии "Демократический гуманистический центр", турчанка Махинур Оздемир исключена из ее рядов. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета Стамбула "Акос".

По информации газеты, партийная комиссия по этике приняла решение об этом исключении в связи с тем, что Оздемир отказывается признать факт так называемого "геноцида армян".

Отметим, что она отказалась подписать документ, составленный "Демократическим гуманистическим центром", согласно которому истребление армян в 1915 году признано геноцидом. Оздемир также бойкотировала инициативу бельгийских депутатов, которые 24 апреля минутой молчания почтили память жертв так называемого "геноцида армян".