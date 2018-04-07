Беглый Пучдемон рассматривал возможность укрыться в России

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, об этом со ссылкой на источники пишет El Mundo.

По информации издания, после того как 22 марта Пучдемон прибыл в Финляндию, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и бывших советников женералитета.

"У бывшего главы правительства, согласно источникам расследования, было два варианта - отправиться в Россию, граничащую с Финляндией, или поехать в Стокгольм, что он в итоге и сделал", - пишет газета.