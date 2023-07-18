Беднейшие страны получили менее 1% продовольствия за последние месяцы зерновой сделки

Беднейшие страны мира, на долю которых и так приходилась меньшая часть грузов, перевозимых по Черному морю в рамках зерновой сделки, в последние два месяца действия соглашения получили всего одну партию зерна с Украины.

Беднейшие страны мира, на долю которых и так приходилась меньшая часть грузов, перевозимых по Черному морю в рамках зерновой сделки, в последние два месяца действия соглашения получили всего одну партию зерна с Украины.

Как передает Report, это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Совместного координационного центра.

С 18 мая, когда Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней, по 17 июля, когда было объявлено о прекращении сделки, страны с низким доходом по классификации ООН получили 0,7% грузов, вывезенных за это время морем с Украины. Речь идет об одном судне, которое доставило чуть больше 20 тыс. тонн подсолнечного масла из Черноморска в Эфиопию. За те же 60 дней на страны с высоким доходом - в основном это государства Западной Европы - пришлось 36% грузов в рамках зерновой сделки, а на долю стран с доходом выше среднего - 42% грузов.