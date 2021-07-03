BCG составила рейтинг лучших мегаполисов мира

Компания Boston Consulting Group (BCG) составила рейтинг мегаполисов мира по доле довольных качеством жизни горожан.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, первым возглавил список Нью-Йорк (63 балла), на втором месте - Лондон (63 балла). Замыкает первую тройку Москва (62 балла), ставшая одним из лидеров по "качеству жизни" и "скорости изменений". Четвертое место занял Сингапур (59 баллов), в пятерку лидеров также вошел Дубай (55 баллов).
Эксперты консалтинговой компании оценили 16 мегаполисов на основе статистических показателей по 155 индикаторам и опроса 25 000 жителей всех представленных в рейтинге городов.
Оценка городов проводилась по пяти блокам потребностей горожан:
качество жизни (доступность и качество инфраструктуры и услуг);
экономические возможности (уровень жизни и возможностей для профессионального развития);
скорость изменений (динамика позитивных изменений, опережающая ожидания горожан);
отношения в обществе (условия для социальных взаимодействий, взаимное уважение жителей и равенство возможностей);
отношения с властью (доверительный диалог с властью, возможность влиять на развитие города).