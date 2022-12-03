О нас

Би-би-си: В Великобритании бастуют все, кто может

Би-би-си: В Великобритании бастуют все, кто может Невиданный для последних десятилетий масштаб забастовок вернул к жизни призрак хаотичных 1970-х, когда Британия была "больным человеком Европы".
Другие страны
3 декабря 2022 г. 11:16
Би-би-си: В Великобритании бастуют все, кто может

Невиданный для последних десятилетий масштаб забастовок вернул к жизни призрак хаотичных 1970-х, когда Британия была "больным человеком Европы".

Как передает Report, Би-би-си рассказал о волне нескончаемых забастовках в Великобритании и предположил, что страна возвращается к тому тяжелейшему состоянию, в котором оказалась 50 лет назад.

Тогда кризис удалось преодолеть только за счет непопулярных неолиберальных реформ Маргарет Тэтчер и присоединения страны к зоне свободной европейской торговли, ставшей впоследствии единым рынком Евросоюза.

Среди бастующих представители различных профессий: адвокаты, учителя, пожарные, почтальоны, нефтяники, парковщики.

Британия отстает от других богатых стран в экономическом росте, а население беднеет рекордными темпами. Страна так и не восстановилась от трех ударов, полученных в начале 21 века: финансового кризиса 2008 года и брексита с ковидом в 2020-м. Инфляция превышает 11% в год, а в экономике спад уже полгода без перспективы вернуться к росту в ближайшие год-два.

"Благосостояние британцев неуклонно росло с 1980-х и вплоть до финансового кризиса 2008 года, когда вдруг все сломалось и началась стагнация главного показателя уровня жизни - реальных располагаемых доходов на душу населения..., люди стали меньше зарабатывать, но больше работать, пособия и социальные гарантии были урезаны, а качество и доступность образования, здравоохранения и других госуслуг ухудшилось, что заставило людей тратить деньги на частные альтернативы",- пишет Би-би-си.

Отмечается, что ситуация ухудшилась из-за внешнего фактора - пандемии коронавируса, потребовавшей масштабных госрасходов на поддержку населения и бизнеса в локдаун, внутренними причинами стали брексит и грубые ошибки в управлении экономикой. Они сделали Британию аутсайдером экономического роста среди развитых стран и еще больше усложнили задачу восстановления доходов населения.

В статье, также говорится, что ситуация в Британии ухудшиться еще больше, так как правительство премьер-министра Сунака повышает налоги и урезает расходы, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете размером более 50 млрд фунтов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Джанет Йеллен: Ограничение цен на российскую нефть урежет самый важный источник доходов Путина
Джанет Йеллен: Ограничение цен на российскую нефть урежет самый важный источник доходов Путина
3 декабря 2022 г. 10:53
Число случаев COVID-19 в мире превысило 644,7 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 644,7 млн
3 декабря 2022 г. 10:26
Санна Марин: Европа недостаточно сильна для противостояния в одиночку вторжению России в Украину
Санна Марин: Европа "недостаточно сильна" для противостояния в одиночку вторжению России в Украину
3 декабря 2022 г. 10:21
В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси
В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси
3 декабря 2022 г. 09:36
ООН: Продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн
ООН: Продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн
3 декабря 2022 г. 09:22
ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии
ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии
3 декабря 2022 г. 08:39
Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов
Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов
3 декабря 2022 г. 08:26
Байден встретился в Бостоне с принцем Уильямом
Байден встретился в Бостоне с принцем Уильямом
3 декабря 2022 г. 08:13
США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
3 декабря 2022 г. 07:23
Израиль отправит Украине четыре бронированных медицинских автомобиля
Израиль отправит Украине четыре бронированных медицинских автомобиля
3 декабря 2022 г. 07:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi