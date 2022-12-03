Би-би-си: В Великобритании бастуют все, кто может

Невиданный для последних десятилетий масштаб забастовок вернул к жизни призрак хаотичных 1970-х, когда Британия была "больным человеком Европы".

Невиданный для последних десятилетий масштаб забастовок вернул к жизни призрак хаотичных 1970-х, когда Британия была "больным человеком Европы".

Как передает Report, Би-би-си рассказал о волне нескончаемых забастовках в Великобритании и предположил, что страна возвращается к тому тяжелейшему состоянию, в котором оказалась 50 лет назад.

Тогда кризис удалось преодолеть только за счет непопулярных неолиберальных реформ Маргарет Тэтчер и присоединения страны к зоне свободной европейской торговли, ставшей впоследствии единым рынком Евросоюза.

Среди бастующих представители различных профессий: адвокаты, учителя, пожарные, почтальоны, нефтяники, парковщики.

Британия отстает от других богатых стран в экономическом росте, а население беднеет рекордными темпами. Страна так и не восстановилась от трех ударов, полученных в начале 21 века: финансового кризиса 2008 года и брексита с ковидом в 2020-м. Инфляция превышает 11% в год, а в экономике спад уже полгода без перспективы вернуться к росту в ближайшие год-два.

"Благосостояние британцев неуклонно росло с 1980-х и вплоть до финансового кризиса 2008 года, когда вдруг все сломалось и началась стагнация главного показателя уровня жизни - реальных располагаемых доходов на душу населения..., люди стали меньше зарабатывать, но больше работать, пособия и социальные гарантии были урезаны, а качество и доступность образования, здравоохранения и других госуслуг ухудшилось, что заставило людей тратить деньги на частные альтернативы",- пишет Би-би-си.

Отмечается, что ситуация ухудшилась из-за внешнего фактора - пандемии коронавируса, потребовавшей масштабных госрасходов на поддержку населения и бизнеса в локдаун, внутренними причинами стали брексит и грубые ошибки в управлении экономикой. Они сделали Британию аутсайдером экономического роста среди развитых стран и еще больше усложнили задачу восстановления доходов населения.

В статье, также говорится, что ситуация в Британии ухудшиться еще больше, так как правительство премьер-министра Сунака повышает налоги и урезает расходы, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете размером более 50 млрд фунтов.