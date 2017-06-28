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    Российский военнослужащий попал в плен на востоке Украины, еще один убит

    Виктор Агеев 1995 года рождения был призван Алтайском крае и служил по контракту

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий попал в плен на востоке Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Украинские СМИ сообщили о смерти еще одного российского военнослужащего.

    Виктор Агеев 1995 года рождения был призван Алтайском крае и служил по контракту. Его семья, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Агеев служил разведчиком.

    24 июня он попал в плен в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области. Это произошло в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили источники. Они предоставили фото документов Агеева. Их в своем Facebook опубликовала журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

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