Базы США в Сирии подверглись ракетным обстрелам

Две американские базы в Сирии подверглись ракетным обстрелам.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные источники.
Так, американская база в аэропорту Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Большинство ракет упала на территории базы.
Под обстрел также попала база США на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Четыре ракеты упали на территории месторождения.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89.