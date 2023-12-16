Базы США в Сирии подверглись ракетным обстрелам

Две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам.

Две американские базы в Сирии подверглись ракетным обстрелам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные источники.

Так, американская база в аэропорту Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Большинство ракет упала на территории базы.

Под обстрел также попала база США на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Четыре ракеты упали на территории месторождения.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89.