Базы США в Ираке и Сирии подверглись атакам после визита Блинкена в Багдад

Военные базы США в Ираке и Сирии были атакованы с помощью беспилотников после визита в Багдад госсекретаря США Энтони Блинкена и его переговоров с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани.

Военные базы США в Ираке и Сирии были атакованы с помощью беспилотников после визита в Багдад госсекретаря США Энтони Блинкена и его переговоров с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агентство Shafaq news со ссылкой на источник.

Иракские шиитские группировки предприняли попытки атаковать базы США "Айн аль-Асад" на западе Ирака и "Эт-Танф" на сирийско-иракско-иорданской границе.

"Два БПЛА атаковали базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар ночью и на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами. Еще один беспилотник был замечен в окрестностях военной базы "Эт-Танф" в Сирии рядом с границей с Ираком. Он также был сбит", - сообщил источник.

Отметим, что Блинкен прибыл в Багдад 5 ноября. в ходе своего визита он потребовал от иракской стороны обеспечить защиту американских баз.